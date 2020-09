Weitere Vollsperrung am Wochenende

Die Autobahn wird in beiden Richtungen ab Freitag, 20 Uhr bis Montag, 5 Uhr dicht gemacht. Strassen.NRW wird in dieser Zeit auf einem vier Kilometer langen Stück den kompletten Fahrbahnbelag austauschen. Es gibt einen neuen lärmarmen Asphalt und neue Markierungen. Umleitungen führen über die A44 und A52. Strassen.NRW hatte so ein Projekt schon Anfang Juni gestartet. Damals war der Belag zwischen den Kreuzen Kaiserberg und Breitscheid in 53 Stunden komplett ausgetauscht worden.