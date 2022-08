Weitere orangene E-Roller in Mülheim

Das war Wunsch der Kunden, heißt es. Die alten E-Roller bleiben aber im Programm. Auch sonst bleibt laut evo alles wie gewohnt. Die Freischaltung erfolgt über die App. Eine Fahrt kostet 22 Cent pro Minute. Die Akkus werden an der hauseigenenen Photovoltaik-Anlage des Unternehmens geladen. Hier tanken auch die E-Autos ihren Strom, mit denen die Akku-Tauscher in Mülheim unterwegs sind. Die E-Roller fahren bereits seit über zwei Jahren bei uns in der Stadt. Hier gibt es alle Infos.