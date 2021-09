Weitere "Dankeschön"-Aktion des VRR

Das gilt immer von freitags bis sonntags. Das Ticket wird dann nur einmal entwertet, gilt aber für zwei Personen. Somit könnten mit einem 4er-Ticket acht Personen gleichzeitig fahren. Erwachsene können andere Erwachsene oder ein Kind mitnehmen. Beim 4er-Kinderticket kann aber nur ein weiteres Kind mitfahren - kein Erwachsener. Mit der Aktion will sich der VRR bei seinen Fahrgästen bedanken, dafür dass sie dem ÖPNV in der Corona-Pandemie die Treue gehalten haben und so geduldig und flexibel waren.