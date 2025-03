VRR: Große Tarifreform ist in Kraft

Das Angebot an Tickets für Bus und Bahn hat der VRR um rund 75 Prozent zusammengestrichen. Ab sofort gibt es statt der bisher sieben Preisstufen nur noch drei Stufen. Rund 500 der zuletzt 650 Ticketoptionen fallen ersatzlos weg, sagt der VRR. Damit will der Verbund es vor allem Kunden übersichtlicher machen, die nur hin und wieder mal den ÖPNV nutzen. Zum Beispiel wurden die Kurzstrecke und das Vier-Stunden-Ticket gestrichen. Wenn wir innerhalb von Mülheim mit Bus oder Bahn fahren wollen, gilt pauschal die Preisstufe A. Egal ob wir zwei Haltestellen oder 20 Haltestellen fahren. Für Fahrten in Nachbarstädte gilt die Preisstufe B. In der Preisstufe C können wird im gesamten VRR-Gebiet unterwegs sein. Der VRR sagt, dass rund 90 Prozent aller Fahrgäste durch die Ticketreform Geld sparen werden. Mehr Infos zu den neuen Tarifen des VRR gibt es hier.