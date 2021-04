Weiter steigende Inzidenz (227,4)

Seit dem Vortag sind 53 neue Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden. Unter Berücksichtigung der heute 36 als geheilt geltenden Fälle, steigt die Zahl auf aktuell 531 Infizierte in Mülheim. Insgesamt haben bei uns in der Stadt schon 6309 Menschen die Corona-Infektion überstanden. Die erste Impfung gegen die neuartige Lungenkrankheit haben bei uns in der Stadt bereits 32.640 Menschen bekommen. Zur Zeit befinden sich 1108 Mülheimer in Quarantäne.