Corona-Daten weiter unübersichtlich

Die Corona-Inzidenz in Mülheim wird heute im Dashboard der Stadt mit 782,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche angegeben (Stand 16.2.). Die Zahl stimmt weiterhin nicht, weil das Gesundheitsamt durch Krankheitsfälle mit der Erfassung der Daten nicht hinterherkommt. Die Inzidenz dürfte deutlich höher liegen - wie auch in Mülheims Nachbarstädten.

