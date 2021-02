Weiter Probleme mit Impfterminen

Wer einen Termin für eine Corona-Impfung in Mülheim vereinbaren will, braucht weiter viel Geduld. Weil zeitweise nicht genug Impfstoff zur Verfügung steht, kommt es immer wieder vor, dass an der Hotline und über die Online-Buchung keine Termine vergeben werden können, sagt die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein.

