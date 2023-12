Weiter hohe Pegelstände an Rhein und Ruhr

In ganz NRW sind fast 1.000 Helferinnen und Helfer vom THW im Einsatz gewesen. Zwar ist in den letzten Tagen weniger Regen runtergekommen. Das wirke sich aber nur mit Verzögerung aus. Der aufgeweichte Ruhrdeich in Oberhausen gilt nach einem Großeinsatz über die Feiertage als abgesichert. In Mülheim hat das hochgedrückte Grundwasser einzelne Keller überflutet. Im Essener Stadtteil Werden wurde die sogenannte Brehminsel abgesperrt, außerdem steht das Gelände des Steeler Freibads unter Wasser. In Duisburger ist die Feuerwehr an einem Deich in Homberg im Einsatz. Dort war gestern Wasser durchgesickert. Der Bereich ist sicherheitshalber abgesperrt.