Weisse Flotte wird durch Regen ausgebremst

Auf dem Rhein-Herne-Kanal geht der Betrieb aktuell aber weiter. Die Weisse Flotte hofft, dass am Wochenende die Linien- und Eventfahrten wieder möglich sind. Kunden, die für heute und morgen Tickets auf dem See gebucht haben, können sich wegen einer Umbuchung an die Weisse Flotte wenden.