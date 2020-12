Weihnachtsmenü für Bedürftige

Ein kostenloses Weihnachtsessen zum Mitnehmen bietet die Arbeiterwohlfahrt Mülheim an Heiligabend an. Das Angebot in der Bahnstraße richtet sich vor allem an Obdachlose, Suchtkranke und Menschen mit psychischen Erkrankungen.

