Kalte Temperaturen: Zusätzliches Angebot für Obdachlose

Morgen und übermorgen (21. & 22.01.) haben die Räume an der Auerstraße 49 zusätzlich von 10.00 bis 14.00 Uhr geöffnet. Werktags kann die Teestube montags bis donnerstags von 8.00 bis 16.00 Uhr und freitags von 8.00 bis 14.00 Uhr besucht werden.

Die Mülheimer Diakonie passt ihre Angebote immer an die aktuellen Bedürfnisse der Obdachlosen an. Direkt an der Teestube gibt es auch noch eine Hygienestation zum Duschen und Wäschewaschen. Sie wird von einer Krankenpflegerin betreut. Zusätzlich sind Streetworker in der Stadt unterwegs und verteilen wärmende Kleidung und Schlafsäcke.