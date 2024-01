Viele Angebote für Wohnungslose an kalten Tagen

Die Teestube ist eine wichtige Anlaufstelle für Wohnungslose und Menschen die von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Vor Ort sind Sozialarbeiter, es gibt Frühstück und ein warmes Mittagessen. Direkt angedockt ist die Hygienestation mit Möglichkeiten zum Duschen und Wäschewaschen. Auch eine Kleiderkammer gibt es.





Auf der Straße in der Kälte schlafen muss in Mülheim niemand, heißt es. Es gibt ein umfangreiches Netzwerk mit Notschlafstellen und Kälteschutzzelten. Außerdem sind die Streetworker der Mülheimer Diakonie im gesamten Stadtgebiet unterwegs. Im Bedarfsfall verteilen sie wärmende Mützen, Schals, Handschuhe oder auch Schlafsäcke. Zwingen die Angebote anzunehmen könne man niemanden. Die Streetworker versuchten trotzdem alles, die Menschen zu überzeugen, sich helfen zu lassen. Sollten wir Mülheimer jemanden entdecken, der scheinbar hilflos in der Kälte liegt, können wir die Streetworker der Diakonie anrufen: 0170 / 221 48 87. Auch die Zentrale Beratungsstelle der Wohnungslosenhilfe ist ansprechbar: Tel. 0208 – 302 45 -0.