Obdachlosenhilfe sucht Ehrenamtler

Da steht der Verein in der Regel täglich von 18.30 Uhr bis 19.15 Uhr am Haupteingang und verteilt Essen an Bedürftige. Dringend gebraucht werden außerdem Fahrer, die den Vereinswagen vom Verein aus zur Ausgabe fahren und anschließend wieder zurück. Dazu gehört dann anschließend noch das gemeinsame Abwaschen von Behältern und Geschirr. Der Zeitaufwand dafür beträgt rund zwei Stunden.

Wer selbst nicht mit anpacken kann, kann auch mit etwas Geld helfen. Der Verein "Solidarität in Mülheim" finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Auch die sind in Zeiten der Corona-Pandemie deutlich zurückgegangen. Wer etwas auf´s Spendenkonto überweisen möchte kann das hier: Solidarität in Mülheim e.V., IBAN: DE25 3625 0000 0175 1668 07 oder über paypal an info@si-mh.de.

Wer Interesse hat, im Verein ehrenamtlich zu helfen, meldet sich bei Martina Justenhoven unter der Nummer 0157 / 8530 7318.