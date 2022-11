Weihnachtsmarkt in Essen Steele

An über 70 Ständen können die Besucher Essen, Trinken, Selbstgebackenes, Selbstgemachtes und andere Dinge kaufen. Außerdem gibt es ein Eisenbahndorf mit einer echten Dampflok. Der Steeler Weihnachtsmarkt möchte seine Besucher mit täglicher Livemusik begeistern. Auch eine Besonderheit: Der Markt ist sehr kinderfreundlich. Jeden Mittwoch ist Kindertag. Dann bekommen Kinder Ermäßigungen beim Essen und Trinken, es gibt ein spezielles Bühnenprogramm für die Kleinen inklusive Mitmachshows. Viele kinderfreundliche Fahrgeschäfte wie Karussells oder der Elefantenflieger stehen auf dem Markt. In einem Bereich des Weihnachtsmarktes stehen Vereine, Schulen, Kitas und andere Organisationen mit ihren Ständen und bieten ganz eigene Produkte an. Der Weihnachtsmarkt hat Montag bis Samstag von 11 bis 20 Uhr geöffnet und sonntags von 13 bis 20 Uhr.