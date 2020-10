Weihnachtsmarkt am Centro ist genehmigt

Der Weihnachtsmarkt soll Samstag, den 14. November starten. Eine offizielle Eröffnung ist nicht geplant. Die Buden machen einfach ab 10 Uhr auf. Sie ziehen sich vom Platz der Guten Hoffnung an der Arena bis hin zum Luise-Albertz-Platz an der Coca Cola Oase. Es werden wegen Corona deutlich weniger sein als in den letzten Jahren, sagt das Centro. Geplant sind größere Abstände und breitere Wege. Besucher müssen auf jeden Fall Maske tragen. Sicherheitspersonal wird eingesetzt, um zu kontrollieren, dass alle die Corona-Regeln einhalten. Sie werden an den Eingängen auf LED-Tafeln angezeigt. Sobald es zu voll wird, schließen die Eingänge.

Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung ohne Christkind

Wegen Corona fällt in diesem Jahr auch der Termin mit dem Christkind im Centro flach. Es hatte sonst immer im Beisein der Besucher die Weihnachtsbeleuchtung im Einkaufszentrum angeknipst. In der aktuellen Situation wollen wir keine Anlässe schaffen, bei denen sich zu viele Menschen ansammeln, heißt es vom Centro-Management. Es sucht noch nach einer Lösung für´s Christkind. Vielleicht kann das Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung als Stream im Internet laufen.