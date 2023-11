Weihnachtsbeleuchtung strahlt wieder

Die Strahler setzen die Fassaden mit ihrem Licht in Szene und lassen den Turm bei Dunkelheit grünlich schimmern. Das Geländer des Rathausturms ist mit einer Lichterkette geschmückt und an zwei Seiten des Turms gibt es zwei große leuchtende Sterne. Im nächsten Jahr wird es an allen Seiten des Rathausturms Leuchtsterne geben, sagt die Stadt. In diesem Jahr sei das noch nicht möglich, weil am Turm gerade Reparaturen erledigt werden.