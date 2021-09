Trauerbeflaggung zum Gedenken an die Flutopfer

In Mülheim wird heute (8.9.) am Rathausturm die Trauerbeflaggung gehisst. NRW-Innenminister Reul hat das landesweit angeordnet. Anlass ist eine Gedenkveranstaltung im NRW-Landtag zur Erinnerung an die Opfer der Unwetterkatastrophe. Sie startet um 10 Uhr.

© Stadt Mülheim