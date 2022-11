Weihnachtsbeleuchtung in der City bleibt

Die vier großen beleuchteten Tannen auf dem Rathausturm gibt es in diesem Jahr nicht. In Zeiten einer Energiekrise und steigenden Kosten wäre das ein falsches Signal, sagt Oberbürgermeister Marc Buchholz. Die vier Bäume, der Transport und der Aufbau würden rund 10.000 Euro kosten. Was bleibt sind die rund 200 Lichterketten in den Baumkübeln der Innenstadt und am großen Weihnachtsbaum auf der Schloßstraße, sagt die Stadt. Um Energie zu sparen sind die Lichterketten schon in den letzten Jahren auf die sparsame LED-Technik umgerüstet worden. Die Weihnachtsbeleuchtung wird zum ersten Mal am 21.November eingeschaltet.