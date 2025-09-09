Navigation

Weg in Speldorf bekommt endlich einen Namen

Veröffentlicht: Dienstag, 09.09.2025 14:00

In Speldorf gibt es jetzt den Hermann-Stollen-Weg. Der Weg zwischen Duisburger Straße - Schräg gegenüber von Rewe - und dem Verbindungsweg Am Führring hatte bislang keinen Namen. Jetzt trägt er den Namen des ehemaligen Stadtverordneten und Bezirksvertreters Hermann Stollen.

© Helena Grebe, Stadt Mülheim an der Ruhr

Zur Einweihung waren auch Familienmitglieder des 2021 verstorbenen Politikers dabei. Dass der Weg diesen Namen bekommt, hatte die Bezirksvertretung 3 erst im Juli beschlossen. Hermann Stollen war gelernter Dreher, schulte später um und leitete die Gärtnerei der Fliedner-Werke. Außerdem war er Gründungsmitglied des Mülheimer Kreisverbands der Grünen. Der nach ihm benannte Weg liegt ganz in der Nähe des Familienwohnsitzes.

