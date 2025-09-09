Weg in Speldorf bekommt endlich einen Namen

Zur Einweihung waren auch Familienmitglieder des 2021 verstorbenen Politikers dabei. Dass der Weg diesen Namen bekommt, hatte die Bezirksvertretung 3 erst im Juli beschlossen. Hermann Stollen war gelernter Dreher, schulte später um und leitete die Gärtnerei der Fliedner-Werke. Außerdem war er Gründungsmitglied des Mülheimer Kreisverbands der Grünen. Der nach ihm benannte Weg liegt ganz in der Nähe des Familienwohnsitzes.