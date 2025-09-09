Weg in Speldorf bekommt endlich einen Namen
Veröffentlicht: Dienstag, 09.09.2025 14:00
In Speldorf gibt es jetzt den Hermann-Stollen-Weg. Der Weg zwischen Duisburger Straße - Schräg gegenüber von Rewe - und dem Verbindungsweg Am Führring hatte bislang keinen Namen. Jetzt trägt er den Namen des ehemaligen Stadtverordneten und Bezirksvertreters Hermann Stollen.
Zur Einweihung waren auch Familienmitglieder des 2021 verstorbenen Politikers dabei. Dass der Weg diesen Namen bekommt, hatte die Bezirksvertretung 3 erst im Juli beschlossen. Hermann Stollen war gelernter Dreher, schulte später um und leitete die Gärtnerei der Fliedner-Werke. Außerdem war er Gründungsmitglied des Mülheimer Kreisverbands der Grünen. Der nach ihm benannte Weg liegt ganz in der Nähe des Familienwohnsitzes.