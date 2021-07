Wasserrohrbruch am Brandenberg

In Speldorf gibt es einen Wasserrohrbruch - und zwar am Brandenberg. Deswegen kann es sein, dass die umliegenden Straßen - wie zum Beispiel der Saturnweg aktuell kein Wasser haben, sagt unser Versorger RWW. Die Mitarbeiter werden dien Schaden so schnell wie möglich beheben.

© Michael Dahlke/FUNKE Foto Services