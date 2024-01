Wasserrohrbruch: Sieben Millionen Liter Wasser abgepumpt

Die Leitstelle der Essener Feuerwehr wurde gegen 14.30 Uhr über die überflutete Tiefgarage verständigt. Sie gehört zu einer Bauruine, in der sich laut Anwohnern häufiger wohnungslose Menschen aufhalten, um Schutz zu suchen. Deswegen legte die Feuerwehr sofort mit dem Abpumpen los. Das betroffene Gebäude musste sie von der Stromversorgung trennen, was dazu führte, dass auch umliegende Häuser für mehrere Stunden keinen Strom hatten. Mit einem Hochleistungs-Wasserfördersystem, mehreren Spezialpumpen und einem Notstrom-Anhänger konnten die Einsatzkräfte über 12.000 Liter Wasser pro Minute abpumpen und in die Kanalisation leiten. Gegen Mitternacht war der Wasserstand so weit gesenkt, dass sie die Tiefgarage begehen und kontrollieren konnten. Es wurde keine Person aufgefunden. Ca. eine Stunde später war das Wasser endgültig abgepumpt und der Strom konnte wieder eingeschaltet werden.

Laut Feuerwehr zeigen solche Einsätze, wie wichtig spezielles Equipment für sie ist. Sie war mit rund 35 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr, dem Führungsdienst, mehreren Sonderfahrzeugen und zwei Freiwilligen Feuerwehren für rund zwölf Stunden im Einsatz.