Weiter Probleme nach Wasserrohrbruch

Auch einige Geschäfte und Restaurants standen unter Wasser. Laut Essener Stadtwerke war in der Nacht zum Sonntag eine 50 Zentimeter starke Hauptwasserleitung geplatzt. Nach Medienberichten hatten die Anlieger auch noch Glück im Unglück. Das Rohr sei so gebrochen, dass das Wasser zunächst seitwärts abgeflossen ist. Die meisten Keller in dem Bereich seien so von Überflutungen verschont geblieben. Die Aufräumarbeiten sind immer noch im Gange. Einige Häuser sind nach wie vor von der Wasserversorgung abgeschnitten.