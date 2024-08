Warten auf ersten Wein vom "Emscherland"

In diesem Jahr werden hier aber noch keine Trauben hängen. Das kann laut Emschergenossenschaft noch zwei bis drei Jahre dauern. So lange dauert es, bis die Reben vollen Ertrag bringen. Vor zwölf Jahren hat die Emschergenossenschaft die Tradition des Weinanbaus im Ruhrgebiet wieder aufleben lassen. Der erste Weinberg entstand am Dortmunder Phoenix See. 2018 folgte der zweite Weinberg, ebenfalls in Dortmund. Teile der Weinberge an der Emscher werden von Mitmach-Initiativen betreut. Alle zwei Wochen gibt es Kurse zum Mitmachen. Wein wurde schon in früheren Jahrhunderten im Ruhrgebiet angebaut. Im Zuge der Industrialisierung sind die Vorhaben aufgegeben worden. In NRW gibt es mittlerweile wieder mehr als 30 Erzeugerbetriebe.