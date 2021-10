Wartelisten füllen sich

Dafür gebe es gleich mehrere Gründe. Zum einen starten rund 100.000 Studierende in NRW jetzt ins Uni-Leben. Außerdem kommen ältere Semester dazu, die in den letzten Monaten wegen der Corona-Pandemie von Zuhause aus studiert haben. Nicht zuletzt kämen auch viele Studierende aus dem Ausland zurück. Die Nachfrage ist an fast allen Hochschulstandorten sprunghaft angestiegen, heißt es. Im Vergleich zu anderen Standorten in NRW sei die Lage im Ruhrgebiet noch nicht ganz so angespannt. Dennoch füllen sich auch hier die Wartelisten, sagt das Studierendenwerk.