Warnung vor Schockanrufen

Ihr angeblicher Sohn gab an, einen Unfall verursacht zu haben, bei dem eine junge Frau, ihre zwei Kinder und ein ungeborenes Kind zu Tode gekommen seien. Dann übernahm laut Polizei der zweite Mann das Gespräch und gab sich als Polizist aus. Er erklärte der Seniorin, dass nur die Zahlung einer Kaution den Sohn vor dem Gefängnis bewahren könne. Weil alle Behörden geschlossen seien, würde eine Anwaltskanzlei das Geld bei ihr abholen, erklärte der falsche Polizist weiter. Die Frau fiel auf die Masche herein. Ein kleiner, dicker Mann zwischen 30 und 50 Jahren erschien vor ihrer Tür und nahm mehrere Tausend Euro kommentarlos in Empfang und verschwand. Die Polizei warnt vor dieser Masche bei alten Leuten und weist immer wieder nachdrücklich darauf hin, dass die Polizei niemals Menschen anrufe und diese anweise, Geld von der Bank abzuholen.