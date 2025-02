Mehrere Verletze bei Unfall

In Speldorf sind bei einem Verkehrsunfall zwei Menschen schwer verletzt worden. Am Samstagabend gegen 23:15 Uhr waren an der Kreuzung Saarner Straße/Karlsruher Straße zwei Autos zusammengekracht. Der Kreuzungsbereich musste für die Unfallaufnahme bis nach Mitternacht teilweise gesperrt werden.

© Feuerwehr Mülheim