Warntag: Notfallinformationsradio testet für den Ernstfall

Aus dem krisensicheren Radiostudio bei der Feuerwehr haben wir von Radio Mülheim am Mittwoch, den 12.9. über einen autarken feuerwehreigenen Sender auf unserer gewohnten Frequenz 92.9 Mhz gesendet. Bei dem Pilotprojekt machten die Feuerwehr und Radio Mülheim gemeinsame Sache. Das Studio ist mit modernster Technik eingerichtet und kann auch bei einem längeren Stromausfall senden. Hier gäbe es von unserem Moderationsteam im Ernstfall alle wichtigen Informationen. Das Mülheimer Notfallradio ist Vorreiter mit dieser Idee. Das Interesse an dem Konzept ist deutschlandweit groß. Mit dem Test heute (12.9.) wurden die Funktionsfähigkeit sichergestellt und Abläufe für einen möglichen Ernstfall trainiert. In Zukunft soll auch die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Oberhausen ausgebaut werden, sodass künftig beide Städte im Krisenfall mit den wichtigsten Informationen versorgt werden könnten.

Wir hatten natürlich auch die Kamera dabei und haben hier ein paar Fotos für euch. Videoschnipsel findet ihr wie immer auch in unserer Insta-Story.

Was für eine spannende Sendung heute:

Unser Dank gilt an alle, die dieses Projekt mit uns gemeinsam umgesetzt haben. Hier war ganz viel Herzblut am Start. DANKE