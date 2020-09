Warnstreiks legen Nahverkehr lahm

In Mülheim fahren heute keine Busse, keine Straßenbahnen und auch die U18 fällt aus. Bei der Ruhrbahn in Mülheim und Essen und auch bei den Verkehrsbetrieben in unseren Nachbarstädten laufen Warnstreiks.

© Martin Möller/FUNKE Foto Services