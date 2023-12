Warnstreik in NRW: IG Metall fordert 8,5 % mehr Lohn

Die IG Metall fordert für die 68.000 Beschäftigten der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie unter anderem eine Erhöhung der Monatsentgelte um 8,5 Prozent. Laufzeit: zwölf Monate. Auch eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich ist Teil der Forderungen. In Mülheim beteiligten sich schon gestern 280 Mitarbeiter von Europipe und Mannesmann an dem Streik. Heute ging es unter anderem in Duisburg weiter. Da machten laut der IG Metall NRW 3.500 Beschäftigte von thyssenkrupp Steel bei dem Streik mit. Eine kleine Besonderheit war dort der Online-Streik. Sprich: Auch Büromitarbeiter arbeiten nicht. Des Weiteren legten auch rund 80 Stahlarbeiter in Essen die Arbeit nieder und versammeln sich zu einer Kundgebung. Morgen gehen die Streiks weiter. Unter anderem in Dortmund und Bottrop. Die nächste Verhandlung zwischen der IG Metall und den Arbeitgebern findet am Donnerstag in Düsseldorf statt.