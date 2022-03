Warnstreik in Kitas angekündigt

Diese sind aus Sicht der Gewerkschaft nicht zufriedenstellend. Die Mülheimer Beschäftigten sollen morgen zu einer Kundgebung in Oberhausen kommen. Diese findet ab 15 Uhr in der Fußgängerzone in Alt-Oberhausen statt. Laut Stadt sollen die Kinder aller Eltern, die berufstätig sind oder sich in Ausbildung befinden morgen betreut werden können. Das diene dem Wohl der Kinder, damit sie nicht in andere Einrichtungen wechseln müssten. Die Stadt versucht, Personal umzuverteilen. Die Eltern sollen von ihrer Kita zeitnah über Bring- und Abholzeiten informiert werden.