Mülheimer Kitas: Weiterhin Betreuungsprobleme

Die Quote liegt deutlich überm Landesschnitt. Der Bericht, der jetzt dem Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend vorgelegt wurde, geht noch weiter ins Detail. Demnach wurden seit Anfang des Jahres in Mülheim 51 Mal die Betreuungszeiten gekürzt, 68 Mal weniger Plätze als gewohnt angeboten, fünf Mal wurden Einrichtungen ganz geschlossen und 24 Mal einzelne Gruppen. Der SPD-Landtagsabgeordnete Rodion Bakum kritisiert in diesem Zug die Landesregierung massiv, insbesondere Familienministerin Paul. Die meisten Träger wüssten sich angesichts der Unterfinanzierung durch das Land nicht mehr anders zu helfen, als das Personal massiv herunterzufahren.