Warnstreik für mehr Geld

Die Gewerkschaft ver.di bestreikt heute die Barmer-Geschäftsstellen in der Region. Betroffen ist auch die Filiale in Mülheim an der Wallstraße. Die Barmer will dafür sorgen, dass trotz des Warnstreiks wie gewohnt von 9 bis 18.30 Uhr geöffnet werden kann.

