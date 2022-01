Warnstreik bei Siebtechnik TEMA

Die IG Metall ruft heute zum Warnstreik auf. Er gilt für rund 260 Tarifbeschäftigte der Siebtechnik TEMA in Mülheim. Der Demonstrationszug soll um 10.30 Uhr an der Ruhrorter Straße starten und über die Akazienallee bis zur Verwaltung an der Platanenallee führen.

