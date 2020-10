Warnstreik bei MEG, Sparkasse und Stadtverwaltung

Die Müllabfuhr könnte morgen deshalb später kommen als sonst. Wenn die Tonne gar nicht geleert wird, will die MEG das in den nächsten Tagen nachholen. Betroffene Mülheimer sollen ihre Mülltonnen deshalb am Straßenrand stehen lassen. Außerdem bleibt der Wertstoffhof geschlossen und das Schadstoffmobil wird nicht in Saarn stehen. Auch die vier Schul- und Stadtteilbibliotheken bleiben morgen zu. Die Stadtbücherei im MedienHaus ist geöffnet.

Streik auch bei den Mülheimer Seniorendiensten

Verdi ruft auch die Mitarbeiter der Mülheimer Seniorendienste und des Abwasserentsorgungsdienstes SEM zum Streik auf. Seit mehreren Wochen gibt es immer wieder Streiks im Öffentlichen Dienst, weil es keine Einigung über einen neuen Tarifvertrag gibt. Die Gewerkschaft verdi fordert unter anderem mehr Geld.