Warnstreik bei der Postbank

Kunden der Postbank in Mülheim müssen damit rechnen, heute und morgen vor verschlossenen Türen zu stehen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten in allen 110 Postbankfilialen in NRW zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Verdi geht davon aus, das sich auch die Mitarbeiter der Mülheimer Filiale an der Friedrich-Ebert-Straße daran beteiligen werden.

© Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services