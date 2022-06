Wallviertel lockt mit vielen Angeboten

So wollen sie auf das boomende Quartier in der Innenstadt aufmerksam machen. Offiziell geht es um 17 Uhr los. Einige Geschäfte legen aber schon früher los. Geplant sind u.a. Rabatte sowie Angebote rund um Trinken und Essen. Die teilnehmenden Geschäfte stellen eine blaue Flagge auf. Die Aktion "Schön hier" läuft immer am ersten Donnerstag im Monat. Die nächsten Termine sind am 2. Juni, 7. Juli, 4. August und 1. September. Hier gibt es eine Übersicht mit allen Angeboten.