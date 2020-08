Waldbrandgefahr in Mülheim

Deshalb sollen wir besonders auf die Regeln und Verbote achten. Grillen, Lagerfeuer und Rauchen im Wald ist verboten. Außerdem sollen wir unseren Müll mitnehmen. Vor allem Glas kann zusammen mit der Sonne einen Waldbrand auslösen.

Häufigste Ursache: Fahrlässigkeit der Wald-Besucher

Fahrlässigkeit sei die häufigste Ursache für Waldbrände, sagt der Landesbetrieb Wald und Holz NRW. In den vergangenen Tagen hatte es schon einige kleine Waldbrände in Nordrhein-Westfalen gegeben, zum Beispiel in Haltern und Dormagen.