Hohe Brandgefahr im Mülheimer Wald

Die Waldbrandgefahr in Mülheim und der Umgebung ist in den letzten Tagen enorm gestiegen. Davor warnt die Stadt. Grund für die erhöhte Gefahr ist das anhaltend trockene und warme Wetter. Wind und trockene Bodenvegetation verstärken die Gefahr und haben in der vergangenen Woche bereits zu zwei kleineren Bränden geführt.









© Feuerwehr Essen