Trockenheit: Warnung vor Waldbränden

Dabei gibt es entlang der Emscher sogar noch deutliche Unterschiede. An der Station Pumpwerk Duisburg-Hülsermanngraben sind laut Emschergenossenschaft nicht einmal 3 Liter Regen gefallen. An der Station Wattenscheid dagegen gut 18 Liter. Schon der Februar in diesem Jahr war ungewöhnlich trocken. Deshalb steigt die Waldbrandgefahr bei uns im Revier auch weiter an. Sie liegt derzeit bei Warnstufe 3 von 5 möglichen. Der Regionalverband Ruhr sagt, dass der frische Ostwind und die jetzt wieder steigenden Temperaturen ideale Bedingungen für Waldbrände schaffen. Die Kontrollgänge in den Wäldern wurden verstärkt, Frühwarnsysteme aktiviert und die Feuerwachtürme in den großen Wäldern besetzt, heißt es.