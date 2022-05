Waldandacht am Auberg

Termin ist heute (12.05.2022) um 19 Uhr. Begleitet wird die Andacht vom evangelischen Posaunenchor und dem Männergesangsverein Saarn.





Hier die Wegbeschreibung: Fahren oder wandern bis zum evangelischen Friedhof Auberg, Voßbeckstr. 81, 45481 Mülheim. Achtung! Hier gibt es nur wenige Parkplätze. Danach geht es zu Fuß, mit dem Rad oder Pferd rechts weiter in den Hasselkamp. Am Ende des Weges wird am Eingang zum Wald gefeiert.