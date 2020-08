Wahlausschuss lässt OB-Kandidaten zu

Zum Beispiel müssen die Oberbürgermeister-Kandidaten eine bestimmte Anzahl an Unterstützer-Unterschriften einreichen, damit sie überhaupt zur Kommunalwahl zugelassen werden. In Mülheim haben das alle geschafft. Damit gibt es für die Wahl am 13. September zehn Kandidaten, die das Amt von Oberbürgermeister Scholten übernehmen wollen. Das sind: Monika Griefahn (SPD), Marc Buchholz (CDU), Amrei Debatin (FDP), Wilhelm Steitz (Grüne), Jürgen Abeln (parteilos), Martin Fritz (BAMH), Jochen Hartmann (parteilos), Andy Brings (Die PARTEI), Horst Bilo (parteilos) und Alexander von Wrese (AfD).