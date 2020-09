Griefhahn und Buchholz müssen in die Stichwahl

Beide haben sich gestern ein Kopf an Kopf-Rennen geleistet und am Ende jeweils rund 25 Prozent erreicht. Dahinter liegen Wilhelm Steitz von den Grünen und der parteilose Horst Bilo. Am schlechtesten lief die Oberbürgermeisterwahl für Martin Fritz vom Bürgerlichen Aufbruch und Jochen Hartmann, der als Einzelkandidat angetreten ist. Bei der Stichwahl zwischen Monika Griefahn und Marc Buchholz am 27. September dürfen wir erneut im Wahllokal oder per Briefwahl ein Kreuzchen machen. Wer dann die Mehrheit hat, gewinnt und wird neuer Oberbürgermeister von Mülheim.

SPD nicht mehr stärkste Kraft im Rat

Die SPD musste deutliche Verluste von rund zehn Prozent einstecken. Grund zu feiern hatten dafür die Grünen. Sie haben um etwa 13 Prozent an Stimmen zugelegt und bekommen 13 Sitze im Rat. Gewinner bei der Wahl des Stadtrats ist die CDU. Sie bekommt 14 Plätze. Neu im Stadtrat ist die AfD. Sie wird mit vier Sitzen im Rat vertreten sein. Die Wahlbeteiligung lag gestern bei rund 50 Prozent.