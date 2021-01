Schwarz-grünes Bündnis im Stadtrat

Die CDU hat für die Abstimmung auf einen Parteitag verzichtet. Die Vorsitzenden hatten vorab die Stimmen ihrer Ortsverbände und Vereinigungen eingeholt und an den Parteivorstand weitergegeben. Die Grünen haben am Abend digital darüber abgestimmt. Die letzten Wochen hatte Schwarz-Grün immer wieder an der Kooperationsvereinbarung gearbeitet. Heute Mittag (26.1.) wollen sie die Inhalte öffentlich vorstellen.