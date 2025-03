Stadt erweitert Pläne für Rathausmarkt

Geplant ist ein neuer Aufzug, sagt eine Sprecherin der Stadt. Die Gesamtkosten für die Umgestaltung des Rathausmarktes, den Bau des Platzhauses sowie die Errichtung der Aufzugsanlage und Überdachung des Tiefgaragenabgangs belaufen sich auf rund 2,65 Millionen Euro. Die zusätzliche Aufzugsanlage und die Überdachung des Tiefgaragenabgangs waren bislang nicht Bestandteil der Planung und sollen nun nachträglich mit in das Projekt aufgenommen werden. Dies führt zu Zusatzkosten in Höhe von rund 507.000 Euro. Am 15.Mai soll der Rat der Stadt über die erweiterte Planung abstimmen und entscheiden. Sofern der Rat zustimmt, können die Bauarbeiten zur Umgestaltung des Rathausmarktes noch in diesem Jahr mit dem Abriss des bestehenden Kiosks beginnen, sagt die Stadt.