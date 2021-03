Geplant ist, in zwei Jahren sechs Wasserstoffbusse in Mülheim einzusetzen. Bis zum Jahr 2033 will die Ruhrbahn komplett auf die Technik umgerüstet haben. Damit scheint sie sich vom Umstieg auf Elektrobusse zu verabschieden. Diese bieten eine geringere Reichweite und können auch nicht so viel Passagiere transportieren. Aber auch diese Technik ist umstritten. Wasserstoff für die Brennstoffzellen kann zurzeit noch nicht klimafreundlich hergestellt werden.