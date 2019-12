VRR verschärft Ticketkontrollen im Revier

Und das bedeutet, dass der VRR von Betriebsbeginn bis abends in jeder zweiten S-Bahn Kontrollen durchführen will. Ab 18 Uhr soll sogar jede S-Bahn kontrolliert werden. Bisher gab es die Kontrollen nur vereinzelt über den Tag verteilt. Das Ganze basiert auf neuen Verträgen mit den Betreibern. Und die geben vor, dass Servicekräfte zu zweit in den Bahnen mitfahren. Sie kontrollieren aber nicht nur die Tickets. Darüber hinaus sollen die Servicekräfte für mehr Sicherheit sorgen. Und sie stehen natürlich für Fragen zur Verfügung. Bisher waren die Kräfte nur abends und nachts im Einsatz.