VRR: Übergangsfahrplan funktioniert

Abellio stellt den Betrieb in NRW am 1. Februar ein. Andere Unternehmen springen ein. Damit der Übergang reibungslos läuft und alle Mitarbeiter geschult werden können, sind vorübergehend einige Linien im Ruhrgebiet eingestellt oder eingeschränkt. Betroffen sind auch Linien in Mülheim. Auf allen Linien können Pendler Alternativen nutzen, heißt es. Und das laufe laut VRR auch weitestgehend stabil. Der Übergangsfahrplan gilt bis zum 27. Februar. Danach sollen die Abellio-Linien komplett auf DB Regio, National Express und VIAS Rail übergegangen sein.