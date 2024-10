VRR fördert Barrierefreiheit

In Oberhausen sollen z.B. 70 weitere Anzeigetafeln an kleineren Bushaltestellen aufgestellt werden. In Mülheim werden drei Mobilstationen gefördert. Solche Stationen werden an Bus- oder Straßenbahnhaltestellen gebaut. Dort gibt es u.a. Abstellplätze für Fahrräder und E-Scooter. In Duisburg sollen rund 30 Unterstände an Bushaltestellen entstehen. In Mülheim und Essen werden insgesamt 34 Bushaltestellen barrierefrei umgebaut. Der VRR legt im nächsten Jahr auf das Thema Barrierefreiheit einen besonderen Fokus, um körperlich eingeschränkten Fahrgästen das Reisen leichter zu machen.