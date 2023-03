Vorstellung der Missbrauchsstudie in Mülheim

Nach der juristischen Aufarbeitung hatte das Bistum die Studie in Auftrag gegeben, um besser vorbeugen und Missbrauch in Zukunft verhindern zu können. Über die Ergebnisse will die Kirche heute Abend mit Menschen in unserer Stadt sprechen. Los geht es um 19 Uhr in der Kirche St. Mariäe Geburt. Seit der Veröffentlichung der Studie zeigt sich das Bistum Essen sehr selbstkritisch. Es ist viel verheimlicht, gelogen und vertuscht worden, heißt es vom Bistum. Es geht um Missbrauch über sechs Jahrzehnte. Die Rede ist von mindestens 423 Fällen seit Ende der 1950er Jahre. Über 200 Geistliche und Ordensfrauen werden beschuldigt. Anmelden muss man sich nicht für die Veranstaltung.