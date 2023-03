Vonovia reagiert nach Korruptions-Razzia

Gestern Morgen (07.03.) hatten Ermittler Zentrale und Zweigstellen des Konzerns durchsucht. Der Vorwurf: Mitarbeiter sollen Bestechungsgeld angenommen und im Gegenzug Firmen Aufträge zugeschustert haben. Vonovia geht davon aus, dass einzelne Mitarbeiter bei Tochterunternehmen in die kriminellen Machenschaften verwickelt waren. Der Konzern gehört ist der größte seiner Art in Deutschland. Der Deutsche Mieterbund kündigt an, die Vorgänge genau zu beobachten. Er fordert eine lückenlose Aufklärung und im Nachgang eine mögliche Korrektur sämtlicher Betriebskostenabrechnungen. Es sei davon auszugehen, dass Mieter Handwerkerleistungen bezahlt hätten, die von den Korruptionsfällen betroffen sein könnten.